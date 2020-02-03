تنقضي عهدة أعضاء مكتب مجلس الأمة بتاريخ 27 فيفري الجاري بعد استكمال المدة القانونية المحددة بسنة، حيث تم تنصيب تركيبة المكتب الحالي في 27 فيفري 2019. ولم تعرف الغرفة العليا هذا الوضع بعدم احترام الآجال والمدة القانونية، سواء لرئيس المجلس، صالح ڤوجيل، الذي يعتبر بموجب القانون “رئيسا غير شرعي” لهذه الغرفة أو بالنسبة للمكتب، ومع ذلك لم تظهر بوادر لتسوية الوضع، لاسيما بعد رفض رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، العودة إلى منصبه القديم كرئيس لمجلس الأمة.