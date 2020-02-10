أصدرت مجموعة البك الدولي تقريرا عن السمنة وتبعاتها الصحية والاقتصادية صنف السمنة على أنها مرض كأحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية.

وأظهر التقرير معطيات بشأن انتشار السمنة بين النساء في دول العالم.

فيما يلي أعلى 10 دول عربية من ناحية ارتفاع معدل السمنة بين النساء.

العراق 70 بالمائة

البحرين 70.5 بالمائة

لبنان 71.1 بالمائة

مصر 71.3 بالمائة

فلسطين 71.5 بالمائة

ليبيا 72 بالمائة

السعودية 73.7 بالمائة

الأردن 74.2 بالمائة

قطر 75.3 بالمائة

الكويت 77 بالمائة

توقع التقرير أن يصل إجمالي تكلفة "السمنة" في البلدان النامية خلال 15 عاما القادمة إلى أكثر من 7 تريليون دولار، وهذه التكاليف لا تقتصر على الرعاية الصحية فقط بل تشمل أيضا الخسائر غير المباشرة الناجمة عن التغيب عن العمل وانخفاض الانتاجية والتقاعد المبكر وغير ذلك.