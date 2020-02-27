أعدت مدينة شينجين الصينية مسودة قانون هو الأول من نوعه في البلاد، لحظر تناول لحوم الكلاب والقطط على خلفية انتشارفيروس كورونا الجديد. وطالب نشطاء في مجال حماية الحيوان، الحكومة الصينية بتطبيق حظر لعدة سنوات على تناول لحوم الكلاب. وفي حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيكون الأول من نوعه في الصين.



ونشرت مسودة القانون الذي ينطلق من مدينة شينجين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، على موقع الحكومة المحلية على الإنترنت. تحدد مسودة القانون أنواع لحوم الحيوانات المسموح بتناولها والتي تشمل الأبقار والدجاج والخنازير والأسماك والأحياء المائية.



وجاء في مسودة القانون "حظر استهلاك لحوم الحيوانات البرية هو ممارسة طبيعية في الدول المتقدمة وأحد متطلبات الحضارة الحديثة"، وفقا لتقرير نشره موقع "ميل أونلاين".