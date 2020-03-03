اكتشفت مصالح بنك الجزائر “ممارسات احتيالية” على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، لدى مصدر مصرفي. ويتعلق الأمر بوكالتي عميروش والصنوبر البحري التابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن هذه الممارسات من قبل مصالح بنك الجزائر، خلال تحقيقات أولية تم الشروع فيها بناء على طلبات تقدم بها ممونون أجانب. واشتكى هؤلاء الممونون “عدم تسوية عدة شحنات من البضائع أرسلت لحساب زبائن جزائريين. ويثبت الضرر المالي، الذي هو حاليا قيد التقييم، حسب نفس المصدر، “التواطؤ الضمني والفعلي لبعض أعوان الوكالتين المذكورتين، سنوات 2017 و2018 و2019”.