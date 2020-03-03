نشرت القناة الرابعة البريطانية مقطع فيديو يرصد موقفا محرج، تعرضت له المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع حكومي. ويظهر الفيديو امتناع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية، معللا ذلك بأنه ضمن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها لتجنب انتشار فيروس كورونا. وفي وقت لاحق من ذلك، علقت ميركل على ما حدث، بالقول إن “وزير الداخلية فعل الصواب”[email protected] نشرت القناة الرابعة البريطانية مقطع فيديو يرصد موقفا محرج، تعرضت له المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع حكومي. ويظهر الفيديو امتناع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية، معللا ذلك بأنه ضمن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها لتجنب انتشار فيروس كورونا. وفي وقت لاحق من ذلك، علقت ميركل على ما حدث، بالقول إن “وزير الداخلية فعل الصواب”.