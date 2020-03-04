ذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم أمس منع مواطن تونسي من ولاية نابل من الدخول إلى التراب الجزائري عبر المعبر الحدودي ببوشبكة التابع لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين التونسية، وذلك بعد أن أثبتت التحرّيات معه أنه عائد من إيطاليا في الفترة الأخيرة. وأضافت وسائل الإعلام التونسية أنه تم وفق ذلك اتخاذ قرار في شأنه بإعادته إلى ولاية نابل ووضعه في الحجر الصحّي في منزله، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في انتظار التثبت من حالته الصحية وإجراء التحاليل الضرورية.