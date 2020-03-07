أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، امس الجمعة، عن إرجاء المباراة التي كانت مقررة بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، ومضيفه ستراسبورغ اليوم السبت، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان الرابطة "بناء على أمر من عمالة با-ران بشأن انتشار فيروس كورونا.. ستتأجل (المباراة)"، بين سان جرمان ومضيفه ستراسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين، لتكون أول مباراة يتم إرجاؤها في دوري الدرجة الاولى منذ وصول الفيروس إلى البلاد.



وكانت مباراة شانبلي ولومان من الدرجة الثانية هي الوحيدة التي تأثرت بالفيروس وفد أقيمت الجمعة خلف ابواب موصدة في مدينة بوفي في محافظة واز الأكثر تضررا في البلاد.

وما سرع في اتخاذ قرار الإرجاء، إعلان السلطات امس الجمعة عن تكاثر الحالات المشخصة إيجابيا بالفيروس في هون-ران، المتاخمة لبا-ران حيث مدينة ستراسبورغ.



واضاف بيان عمالة بان-ران "وصول 26 ألف مشجع إلى ملعب مينو، حيث سيأتي ربعهم من هو-ران، هو عامل من المرجح أن يساهم في تفشي كوفيد-19".



وبعد دقائق قليلة على البيان، أعلن رئيس الوزراء، ادوار فيليب، إغلاق دور الحضانة والمؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما في مقاطعتي واز وهون-ران حيث الفيروس "يتفشى بسرعة كبيرة".

ويأتي هذا التأجيل قبل خمسة ايام على لقاء سان جرمان، متصدر الدوري، مع بوروسي ا دورتموند الالماني في "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية في إياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

ووفقا لاخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا، فيما أصيب 577 اخرون به.

وتأجل ماراتون باريس الذي كان مقررا في 5 ابريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 أكتوبر المقبل، علما أن السلطات اتخذت قرار إلغاء كل المناسبات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من خمسة الاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس.