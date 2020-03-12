أعلن والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، أن السلطات الجزائرية تنتظر استقبال جثمان رعية جزائرية (من تلمسان)، توفي بفرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير لاستقباله.

وقد قام الوالي بزيارة فجائية لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" للوقوف على التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، أين اعتبر أن كل ما يلزم من تدابير مادية وبشرية قد جندت للوقاية من انتشار هذا الوباء.

ومن جهة أخرى، أفاد والي وهران أن مديرية الصحة والسكان لولاية وهران خصصت أربع فضاءات مهيأة للحجر الصحي تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكر جلاوي أن مديرية الصحة والسكان، قد هيئت فضاءات للحجر الصحي على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" والمؤسسة الاستشفائية العمومية لعين الترك "مجر تامي" والمؤسسة الاستشفائية العمومية للمحڤن (أرزيو) "محمد الصغير نقاش"، إضافة إلى فضاء الحجر بقسم الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور بن زرجب".