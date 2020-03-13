اعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الموقف الحالي الناجم عن انتشار فيروس كورونا أشد خطرا من الأزمة المالية العالمية في 2008/2009. وقالت ميركل: ”نحن في وضع غير عادي بكل المقاييس، ولعله يكون أشد خطرا من فترة أزمة البنوك العالمية”، مضيفة أن العالم يتعامل الآن مع تحد صحي لا يملك له العلم ولا الطب إجابة. وأكدت المستشارة الألمانية أن المهمة تتمثل الآن في إنقاذ حياة البشر ”بقدر الإمكان”، والحفاظ على الاقتصاد مستمرا في طريقه.