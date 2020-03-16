أعلن بنك الكويت المركزي أن الأوراق النقدية الواردة إليه لا يعاد ضخها إلا بعد الاحتفاظ بها في صناديق معزولة ومحكمة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات عند إعادة ضخها. وقال البنك إنه يقوم بشكل مستمر بتعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز واستلام الأموال وتسليمها بما يضمن سلامة كل من موظفي البنك والجمهور. وقال محافظ بنك الكويت المركزي إن البنك مستمر خلال العطلة في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات.