دفع حكم فرنسي إلى جعل ملف مكون من 6 آلاف صفحة، تحتوي على معلومات حول وفاة الأميرة ديانا، ليبقى سرا إلى غاية عام 2082. وتحتوي الوثيقة على أدلة حصلت عليها الشرطة الفرنسية ووقع تجميعها خلال التحقيق الذي استمر 18 شهرا. ويعتقد بعض منظري المؤامرة أن الملف يمكن أن يحتوي على معلومات تبين أن وفاتها كانت مريبة. وقال مصدر اطلع على جزء من الملف لصحيفة ”ديلي ستار” البريطانية: ”إنه لأمر مخجل بما في ذلك من تستر وتآمر على أعلى مستوى، وهو نموذج للبيروقراطية الفرنسية”. ووقع الإقرار بوجود الوثيقة فقط، بعد أن أمضت صحيفة ”ديلي ستار” أشهرا تطلب عرض ملفات القضية، إلا أنه تم إبلاغها بأن الملفات لن تعرض قبل العام 2082 على الأقل، كما أنه ”لا توجد نسخ إلكترونية من هذا الأرشيف”. وقالت السلطات في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية، حيث يقع الاحتفاظ بالوثائق في قبو للأرشيف تحت حراسة رجال شرطة مسلحين، إنها تلجأ إلى المادة ”أل 213-2” من ”قانون التراث” الخاص لحظر الوصول إلى الملف.