بادر أطباء وممرضو المؤسسة الاستشفائية حي الوئام “لاكونكورد”، التابعة للمؤسسة الجوارية للصحة العمومية “بوشنافة” لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أول أمس، بحملة تنظيف واسعة للمؤسسة الصحية التي تستقبل يوميا مئات المرضى، خاصة أنها تعمل بنظام العمل الدائم 24/24 ساعة، وذلك في ظل عدم توفرها، منذ سنتين، على عون نظافة خاص بالفترة النهارية. يحدث هذا في الوقت الذي تتوفر الفترة الليلية على ثلاثة أعوان نظافة. يشار إلى أنه ورغم مراسلة المؤسسة الجوارية للصحة العمومية “بوشنافة” لوزارة الصحة، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، خاصة في ظل الظروف الحالية حيث تعد نظافة المؤسسات الصحية عاملا مهما لتفادي أي عدوى.