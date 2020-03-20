أعلنت إدارة المسرح الوطني محي الدين بشطارزي أمس الخميس على صفحتها في الفايسبوك أنها ستبث عبر الأنترنت برنامجا متنوعا يضم مسرحيات و عروض للأطفال ابتداء من يوم الأحد 22 مارس.

و أعلن المسرح الوطني عن برنامج البث عبر قناته الخاصة في اليوتيوب وذلك بعرض (02) عملين يوميا إلى غاية 3 أفريل القادم و هذا في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

و كان المسرح الوطني قد أعلق أبوابه يوم 11 مارس بعد صدور قرار تعليق النشاطات الثقافية في الجزائر بهدف منع انتشار جائحة كورونا.

ومن بين الأعمال المسرحية التي سيتم عرضها عبر اليوتيوب مسرحية "جي بي اس" لمخرجها محمد شرشال و "الزاوش" لكمال لعيش و رائعة "طرشاقة" التي عرفت نجاحا منقطع النظير لمخرجها اأحمد رزاق.

ويضم البرنامج أيضا أعمالا مسرحية وعروضا للأطفال في شكل فيديوهات كل يوم على الساعة العاشرة و النصف صباحا (10 سا30).

وفي هذا الإطار افتتح المسرح الوطني منتدى افتراضي عبر صفحته في الفايسبوك حيث يلتقي العديد من المتخصصين في المجال من نقاد وباحثين في المسرح لمناقشة مواضيع محددة.

من جهته أعلن المسرح الجهوي لوهران، عبد القادر علولة عن بث نشاطاته عبر الأنترنيت على غرار الأعمال المسرحية و معرض للصور الخاصة بمسار فقيد المسرح عبد القادر علولة.

وعلقت العديد من الدول نشاطاتها الرياضية والثقافية والسياسية للحد من انتشار فيروس كورونا.