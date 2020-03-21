في خضم أزمة صحية عالمية يسببها فيروس كورونا المستجد، تصدّرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للمرة الثالثة على التوالي، بحسب التصنيف السنوي للأمم المتحدة، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية وتلتها سويسرا في المرتبة الثالثة.

ويصادف صدور هذا التقرير مع اليوم العالمي للسعادة الذي يحتفى به في العشرين من مارس.

واحتلت الجزائر المرتبة 100 عالميا من تصنيف "وورلد هابييست ريبورت" الذي يستند إلى بيانات مجمّعة من مواطنين في 156 بلداً عن مدى سعادتهم فضلاً عن معايير مرتبطة بمتوسط العمر المتوقع ومعدّل الدخل والدعم الاجتماعي، حيث تراجعت هذا العام بـ12 مرتبة، بعدما احتلت المرتبة 88 عالميا لسنة 2019.

ويستند التقرير، الذي تضمن 153 دولة، إلى ستة متغيرات أساسية هي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة، الدعم الاجتماعي، مؤشر الصحة، الحرية، الكرم، وغياب الفساد.

وقال جون هيليويل المؤلف المشارك للتقرير في بيان إن الدول الأكثر سعادة في العالم هي تلك التي "يشعر فيها الناس بالانتماء وحيث يثقون ويقدرون بعضهم البعض".

ومع ذلك، فإن ترتيب فنلندا مثير للدهشة بالنسبة إلى الخارج. فالنظرة السائدة عن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمة، هي أنها بلد ذا شتاء قارس ومظلم يقطنه سكان قليلو الكلام ولديهم نزعة انتحارية.

ورغم تلك الصورة النمطية، يتمتع الفنلنديون بنوعية حياة استثنائية إلى جانب مستوى كبير من الأمن وبعض من أفضل الخدمات العامة في العالم. وفي الوقت نفسه، يعد معدل عدم المساواة في فنلندا من بين أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكما هي الحال في التقارير السبعة السابقة، تهيمن دول الشمال على الترتيب. ففي المراتب العشر الأولى، جاءت نيوزيلندا ثامنة والنمسا تاسعة. أما فرنسا، فحازت المركز 23.

واحتل جنوب السودان وأفغانستان، وهما دولتان مزقتهما الحرب، المركز قبل الأخير والأخير على التوالي.

وجاء ترتيب الدول العشر الأكثر سعادة عالمياً كالتالي:

-1 فنلندا

2- الدنمارك

3- سويسرا

4- أيسلندا

5- النرويج

6- هولندا

7- السويد

8- نيوزيلندا

9- النمسا

10- لوكسمبورغ

السعادة عربياً

واحتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة ترتيب الدول العربية (21 عالمياً) تلتها السعودية (27 عالمياً) والبحرين (40 عالمياً) بينما حلت مصر في المرتبة قبل الأخيرة عربياً (138 عالمياً).

وإليكم ترتيب الدول العربية التي تضمنها التقرير:

الإمارات (21 عالمياً)

السعودية (27 عالمياً)

البحرين (40 عالمياً)

الكويت (48 عالمياً)

ليبيا (80 عالمياً)

المغرب (97 عالمياً)

الجزائر (100 عالمياً)

العراق (110 عالمياً)

لبنان (111 عالمياً)

الأردن (119 عالمياً)

الأراضي الفلسطينية (125 عالمياً)

تونس (128 عالمياً)

مصر (138 عالمياً)

اليمن (146 عالميا)