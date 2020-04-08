ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السلطات الباراغوانية قررت الإفراج رسميًا عن اللاعب السابق للبرازيل ونادي برشلونة رونالدينيو، بعدما سجن في وقت سابق رفقة شقيقه.

وقالت الصحيفة إن أسطورة برشلونة وميلان السابق تم إطلاق سراحه من السجن بعدما تم دفع 1.3 مليون إسترليني للسلطات الباراغوانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدينيو، سيكون قيد الإقامة الجبرية بفندق "بالما روجا" الذي يقع بعاصمة باراغواي "أسونسيون".

يذكر أن رونالدينيو وشقيقه كانوا تحت تصرف الشرطة الباراغوانية بعدما تم القبض عليهما لمحاولتهما دخول البلاد بجوازي سفر مزيفين.