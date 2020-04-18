أثبت انتشار فيروس كورونا أهمية النقود المعدنية مجددا، حيث من الممكن تعقيمها وغسلها لمرات دون أن تفسد، وهو ما لا يمكن فعله مع النقود الورقية.

وفي دراسة أشرفت عليها جامعة هامبورغ الألمانية، كشف فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور يوهانس كنوبلاوخ فعالية النحاس في مقاومة المرض، وانتشار الجراثيم.

وبحث الفريق العلمي مقدار التلوث الموجود على العملات المعدنية والورقية، ليكتشفوا أن العملات المصنوعة من النحاس مثل 1 سنت أو 2 سنت أو المطلية بالنحاس، هي ناقل سيئ للبكتيريا، مقارنة بالعناصر المستخدمة الأخرى في صناعة العملات مثل الزنك والقصدير والألومنيوم.



وأثبت النحاس أن له تأثيراً مضاد للبكتيريا، حيث انخفض مدى انتشار البكتيريا على سطحه بمعدلات كبيرة، مقارنة بالعناصر الأخرى. وقالت الدراسة إن هذا الأمر قد لا ينعكس على النقود المعدنية فقط، بل على الصناعة بمجملها. حيث أن صنع مقابض الأبواب مثلا أو طلي الأسطح، التي يتم لمسها بكثرة من الجمهور، بالنحاس قد يؤدي إلى منعٍ أفضل لانتشار الأمراض.