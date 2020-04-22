أعلنت دار الإفتاء التونسية، اليوم الأربعاء، أن يوم الخميس 23 أفريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الجمعة الموافق 24 أفريل 2020، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في تونس.

وأعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، أنه لم يتم تحري هلال شهر رمضان نظرا للأحوال الجوية التي حالت دون ذلك، مؤكدا أنه تم اعتماد تقنيات المعهد الوطني للرصد الجوي للإعلان عن أول يوم من شهر الصيام.

وأضاف بطيخ في كلمة للتونسيين، أن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وحظر التجوال، لا يسمح بإرسال فرق من وعاظ وأئمة لتحري هلال رمضان.