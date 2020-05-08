أصدر والي تيبازة أمس الخميس قرار يلزم المواطنين وأصحاب المهن بارتداء الكمامات وضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي مع إجبار التجار على استعمالها وردع كل من يخالف هذه الإجراءات.

ودعا الوالي عمر حاج موسى خلال ترأسه اجتماع للجنة الولائية لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء كورونا لمناقشة الإجراءات الرامية لتشديد فرض احترام التدابير المقررة بخصوص الحجر الصحي والحد من انتشار فيروس كوفيد 19 إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لوضع الكمامات إجباريا من طرف المواطنين وأصحاب المهن مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي وإلزام التجار باستعمالها والتقيد بشروط النظافة، وردع كل من يخالف هذه التدابير الوقائية .

وشدد ذات المسؤول فيما يخص تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان على احترام أوقات العمل من الساعة 8 إلى منتصف النهار (12 سا) مع القيام بعملية التعقيم والتطهير ووضع الكمامات بالنسبة للتاجر والزبون واحترام مسافة التباعد الاجتماعي و تشجيع عملية تسويق المنتوجات عبر الانترنت.

بالنسبة لوضعية سوق الديك الرومي بالدواودة فتقرر تأجيل غلقه إلى ما بعد شهر رمضان مع ضرورة التقيد بشروط النظافة والتعقيم ومنع عملية الذبح على مستوى السوق و ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مصالح الأمن المختصة.