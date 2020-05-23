638 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 638 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.

الصين تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة لأول مرة منذ بدء الجائحة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الجمعة لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان يوم السبت إن ذلك مقابل أربع حالات جديدة تم تسجيلها يوم الخميس. ولكنها قالت إنه تم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بهما إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82971 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

البرازيل تقفز إلى المركز الثاني في عدد الإصابات العالمية

قالت وزارة الصحة إن البرازيل أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة بعد تأكيدها إصابة 330890 شخصا بالفيروس متجاوزة بذلك روسيا.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 1001 حالة وفاة يومية بكورونا يوم الجمعة ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وفي ساو باولو، أكثر المدن تضررا من كورونا في البرازيل، أظهر مقطع مصور من الجو صفوفًا من قطع الأراضي المفتوحة في مقبرة فورموزا مع محاولتها مواكبة الطلب.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين انتقادات على نطاق واسع بسبب أسلوب معالجته للتفشي كما أنه أيضا محور أزمة سياسية متفاقمة.

تايلاند تسجل ثلاث إصابات جديدة ولا وفيات

أعلنت تايلاند يوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3040 وتظل الوفيات عند 56.

وقالت متحدثة باسم الفريق الحكومي المنوط بمكافحة فيروس كورونا إن الحالات الجديدة لتايلانديين اثنين عادا في الآونة الأخيرة من الخارج وهما رهن الحجر الصحي وإيطالي عمره 49 عاما يعيش في بوكيت.

وأضافت أن 2916 مريضا تعافوا وعادوا لبيوتهم منذ بدء تفشي الفيروس.

الأرجنتين تتجاوز عشرة آلاف إصابة

تجاوزت الأرجنتين عشرة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بعد تسجيل أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات حكومية وجود 10649 حالة إصابة بزيادة 718 حالة عن اليوم السابق معظمها في العاصمة بوينس أيرس. وبلغ عدد حالات الوفاة 433 حالة.

وزاد معدل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل مطرد في الأسبوع الماضي .

وفرضت الأرجنتين عزلا عاما إجباريا في معظم المناطق منذ 20 مارس كما تطبق واحدا من أكثر القيود صارمة على السفر في العالم حيث تمنع بيع وشراء تذاكر الرحلات الجوية حتى سبتمبر أيلول.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 24 ماي في بعض مناطق البلاد في الوقت الذي خففت فيه بعض القيود المحدودة على التنقل وقطاع الأعمال.

المكسيك تسجل عددا قياسيا في حالات الوفاة اليومية

أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا يوم الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.

وسجلت السلطات حاليا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر فيفري.

وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 ماي عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.