سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 104 إصابات جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا.

وارتفع العدد الإجمالي إلى 9935 إصابة، و690 وفاة، فيما تم تسجيل 156 حالة شفاء، لترتفع الى إلى 6453.

وأوضح الدكتور الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9935 حالة، أي ما يمثل نسبة 22,6 حالة لكل 100 ألف ساكن, فيما بلغ إجمالي الوفيات 690 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6453, مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات المسيلة (حالتان) وحالة واحدة بكل من البليدة والبويرة وسوق اهراس وبشار وسطيف وبجاية وقسنطينة.

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 18.950 وتشمل 8.459 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.491حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 22 مريضا حاليا في العناية المركزة.