انتخبت الجمعية العامة لمساهمي مؤسسة “الخبر”، المنعقدة أمس، في دورتها العادية، مجلسا جديدا للإدارة يتكون من خمسة أعضاء، وذلك عقب انتهاء عهدة المجلس القديم والتي دامت خمس سنوات.

❊ يتكون مجلس الإدارة الجديد من السادة:

زهر الدين سماتي رئيسا

كمال جوزي عضوا

زوڤاري السعيد عضوا

أحمد عامر عضوا

رابح خليفي عضوا

كما قررت الجمعية العامة العودة إلى طريقة التسيير بصيغة الجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة PDG .

وقرر المجلس، في أول لقاء له، تعيين السيد زهر الدين سماتي في منصب الرئيس المدير العام مسؤول النشر. ويتولى بذلك، إضافة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، منصب المدير العام، وهو المنصب الذي شغله السيد كمال جوزي لمدة الخمس سنوات الأخيرة.

وعقب ذلك، صرح السيد سماتي أن المجلس الجديد مطالب بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية التي كلفته بالعمل على السعي لإيجاد الحلول للوضعية الصعبة التي تمر بها الجريدة، على غرار باقي وسائل الإعلام الوطنية. وأضاف الرئيس المدير العام أنه ينوي العمل بإشراك الشريك الاجتماعي لتجاوز هذه الفترة الصعبة في كنف الهدوء والحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الخبر، سواء على مستوى التسيير الإداري وفي مجال التحرير.