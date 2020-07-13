يصل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الاثنين، إلى تونس في زيارة عمل لبحث عدد من الملفات الثنائية والعلاقات بين البلدين،إضافة إلى مناقشة تطورات الوضع في ليبيا.

وسيخصص الشق الأكبر من الزيارة لترتييات زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس خلال الأسابيع المقبلة بعدما تأجلت في وقت سابق بسبب أزمة كورونا.

وسيلتقي بوقادوم بالرئيس قيس سعيد، وتؤكد بعض المصادر المتطابقة أن إعادة برمجة زيارة تبون إلى تونس في هذا الوقت، تأتي استجابة لإصرار الجانب التونسي على إتمام الزيارة قريبا.

ويجري في هذا السياق التحضير لإلقاء الرئيس تبون كلمة في البرلمان التونسي، هو الأول من نوعه في تاريخ الزيارات بين البلدين.

وكانت زيارة الرئيس، تبون إلى تونس، مقررة في16 مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها بسبب الأزمة الوبائية وتطوراتها.