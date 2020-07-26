قالت سوناطراك، اليوم الأحد، أنه ستستلم نهاية السنة الجارية ثلاثة قاطرات بحرية محلية الصنع.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك، أن القاطرات صنعت من طرف الشركة المشتركة الجزائرية الفرنسية "إيكوريب بيربو"، لصالح فرع المجمع البترولي المختص في إدارة واستغلال المحطات النفطية البحرية.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر حيث سوف تسمح من ارساء قاعدة صناعية في هذا المجال، تشجيع التوظيف وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني