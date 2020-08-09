قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم، أنه تم إحصاء أزيد من 4000 مسجد على المستوى الوطني معني بإعادة الفتح التدريجي.

وأشار الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه بعد عملية المعاينة تم إحصاء 24 بالمائة من مجموع المساجد الموزّعة عبر التراب الوطني توفرت فيها الشروط اللازمة، " بما فيها شرط الاتساع لـ1000 مصلي".

وبخصوص كيفية تطبيق “البروتوكول” الصحي في المساجد، قال الوزير إنه سيكون بإشراف وزارة الشؤون الدينية وتحت مراقبة الوالي الذي يرأس اللجنة العلمية الولائية لأن الأمر ليس خاصا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقط.