انتقل إلى رحمة الله، أمس، البروفيسور وعالم المنطق والباحث الأكاديمي، محمود يعقوبي، عن عمر ناهز 79 سنة.

المرحوم معروف على الساحة الأكاديمية والثقافية بالجزائر وخارجها، له عشرات المؤلفات التي كان لها صدى كبيرا.

محمود يعقوبي من مواليد سنة 1931 بالأغواط نال شهادة البكالوريا بتونس بأطروحة "نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي". من بين مؤلفاته "الوجيز في الفلسفة للتعليم الثانوي"، "المختار في النصوص الفلسفية"، "معجم الفلسفة".

ويقول تلامذته ومتابعيه من أكاديميين أنه "كان باحثا مُجدًّا وعالما متواضعا، وعاش حياة بسيطة بسبب تواضعه من ناحية وتعرضه للتهميش من ناحية أخرى، وهو الذي رفض عروضا مغرية من كبريات الجامعات الدولية والعربية" .