أجرت القوات البحرية الجزائرية عمليات إطلاق قتالية لصواريخ روسية الصنع من طراز أوران- إيه مضادة للسفن على هدف فوق سطح البحر، حسب ما كشفته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجرى إطلاق الصواريخ، كما ورد في التعليق التوضيحي على الفيديو للتلفزيون العمومي، في القاعدة البحرية الجزائرية المرسى الكبير. تم إطلاق الصواريخ من سفينة الصواريخ الصغيرة صلاح ريس. يشار إلى أنه تم بناء ثلاث سفن من المشروع 1234 إيه إم "أوفود" للجزائر في 1980-1982. في 2006-2012 ، وتم تحديث الطرادات في روسيا.

يحتوي صاروخ كروز المضاد للسفن التابع لمجمع 3كي24 إيه "أوران" على رأس حربي يبلغ 145 كيلوغرامًا بتصميم تجزئة شديد الانفجار. الضربة المباشرة كافية لتدمير سفينة يصل وزنها إلى 5000 طن. ميزة أخرى لصاروخ أوران هي مقاومته للتشويش الإلكتروني ونظام التوجيه الذكي الذي يسمح له بضرب "ما وراء الأفق". عند الاقتراب من الهدف، ينزل الصاروخ قدر الإمكان ويحلق فوق الماء، مما يجعل من الصعب اعتراضه.