أجرت وزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة، حركة تغيير مست مناصب مديري المتاحف في عدة ولايات من أجل إعطاء حيوية جديدة للقطاع والمؤسسات تحت الوصاية، وتطوير أدائها وفعاليتها، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.



واوضح البيان انه تم تعيين هجيرة ركاب مديرة للمتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط وعز الدين عنتري مديرا للمتحف العمومي الوطني للآثار القديمة و الفنون الاسلامية (الجزائر العاصمة) و أم الخير الهامل مديرة للمتحف العمومي الوطني للمنيعة (غرداية) و ليلى بوعزة مديرة للمتحف العمومي الوطني (الشلف) و محمد قوري، مديرا للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية (تلمسان) ورشيدة عمري مديرة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية ( تلمسان).



و اضاف الوزارة في بيانها ان هذه التعيينات تهدف إلى "تحفيز روح المبادرة" للمسيّرين، و"خلق أساليب وطرق تسيير فعالة" للمؤسسات المتحفية، عن طريق "التزامات مع المسيّرين على أهداف دقيقة تساهم في تطوير أداء المتاحف، وتروّج للسياحة الثقافية".



كما قررت السيدة بن دودة على اثر زيارة العمل التي قادتها ِمؤخرا الى ولاية أدرار،انهاء مهام مديرة المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين بتيميمون، السيدة ياسمين تركي , وفق ذات البيان .