سيستفيد أكثر من 1.400 شخص، منهم حرفيون وتجار وممارسو أعمال حرة، بولاية تلمسان من مساعدات مالية ممنوحة من طرف الدولة لفائدة هذه الفئات المهنية والتي تضررت من جائحة كوفيد -19، حسبما افاد به اليوم الأربعاء مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف .

وقد بدأت عملية إيداع الملفات مع مطلع شهر أكتوبر الماضي وستنتهي في أواخر نوفمبر الجاري، مثلما أوضح طهراوي خليد، لافتا أن 1.626 ملف تم إيداعه إلى غاية الآن منهم 1.400 ملف مقبول.

وتقدر المساعدات المالية بـ30 ألف دج في الشهر خلال ثلاثة أشهر بغية مساعدة الأشخاص المتضررين من جراء التوقف أو تذبذب نشاطهم خلال الجائحة، كما شرح ذات المصدر، مذكرا أن العملية الأولى لتعويض الحرفيين بمبلغ 10 ألاف دج جرت قبل عدة أشهر.

من جهة أخرى، تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف لتلمسان، بمناسبة اليوم الوطني للحرفي التي تم إحياءه مؤخرا، مراسم لتكريم الحرفيين الذين ساهموا في صنع الأقنعة الواقية. وقد جمع الحفل الأول المقيم بسبدو حرفيي جنوب الولاية فيما يرتقب تنظيم أخر بتلمسان لتكريم باقي الحرفيين، وفق ذات المسؤول .

كما أعلن مدير الغرفة المذكورة الافتتاح المرتقب لورشة الخياطة على مستوى الشريط الحدودي وبالتحديد ب"العقيد لطفي" (مغنية)، التي ستخصص للتكوين وإنتاج الأقنعة الواقية وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وسيتم تجهيز هذه الورشة بالماكنات والمعدات الضرورية من طرف غرفة الصناعة التقليدية و الحرف لفائدة النساء الريفيات لهذه المنطقة .

وتضم غرفة الصناعة التقليدية والحرف لتلمسان حاليا أكثر من 11.300 حرفي تضرروا بشدة بجائحة كوفيد-19 وجميع الجهود تسير في اتجاه التضامن مع هذه الشريحة من المجتمع والحفاظ على الحرف التقليدية المشهورة في هذه المنطقة .