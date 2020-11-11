يستعد المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو لإطلاق مسابقة لإختيار أحسن بلدية تستعمل اللغة الأمازيغية في إدارة شؤونها .

هذا ما أكده سعدود فرحات النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو "للخبر" في مكالمة هاتفية .

حسب محدثنا سيعلن عن إنطلاقة هذه المسابقة يوم 19 نوفمبر خلال تنقل وفد عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو إلى بني يني لوضع أكليل من الزهور على قبر مولود معمري بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرف تيفينا سيقوده فرحات سعدود بصفته النائب الأول للرئيس السابق للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو يوسف أوشيش المعين كأول سكرتير للإففاس .

حسب المصادر نفسه المجلس الشعبي رصد مبلغ 500 مليون سنتيم لبناء نصب تذكاري للقائد الأمازيغي شاشناق بوسط مدينة تيزي وزو الذي سيدشن يوم 12 جانفي 2021.