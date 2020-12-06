اكتست أعالي المحطة المناخية لتيكجدة (شمال شرق البويرة) خلال ال 24 ساعة الأخيرة بكميات هامة من الثلوج أضفت عليها حلة ناصعة من البياض جعلت الموقع يبدو غاية في الجمال بالرغم من برودة الطقس.



وعادت الثلوج بعد عدة أسابيع من الانتظار، لتغطي قمم سلسة جرجرة الجبلية، لاسيما محطة تيكجدة (على ارتفاع أكثر من 1400 متر) حيث سجل الموقع خلال ال24 ساعة الأخيرة تساقطا هاما للثلوج، أدى إلى توقف حركة المرور على مستوى محور الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو مرورا بفج تيزي نكويلال.