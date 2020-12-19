أنقذ أعوان الغابات لولاية غليزان، إحدى الحيوانات المهددة بالانقراض يسمى "الزردي" على مستوى غابة "العمامرة"، بإقليم زمورة (20 كلم جنوب غليزان)، حسبما استفيد اليوم السبت لدى ذات الهيئة.

وقد تم العثور على هذا الحيوان النادر مساء أول أمس الخميس بمنطقة "الدرسة" الواقعة بغابة "العمامرة" بزمورة، إثر دورية روتينية لأعوان الغابات بالفضاء الغابي المذكور، وفقا لما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية ، رئيس مقاطعة الغابات لزمورة محمد غرمول. وعثر على هذا الكائن الحي (جنس أنثى)، مصابا بجروح على مستوى الأرجل بعد أن وقع في مصيدة (فخ تقليدي)، أين يتم التكفل به من خلال الإسعافات اللازمة له، على أن يتم إعادته إلى وسطه الطبيعي الأصلي فور تماثله للشفاء، استنادا للمتحدث الذي أشار إلى أن حيوان " الزردي" مصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 ماي2012.

ويعتبر "الزردي" أو "زريقاء شمال إفريقيا" أو ما يصطلح عليه محليا بإسم "السبسب" من الحيوانات الليلية الخجولة، يتميز بلونه الأسود الممزوج بخطوط رمادية وذيله الطويل ويكسو جسمه شعر متوسط الكثافة.

ويتغذى هذا الحيوان غير الأليف على الحشرات والزواحف وهو غير مفترس يصطاد ليلا من طرف الصيادين أو من طرف بعض مربي الدواجن خوفا من أن يأكل البيض والصيصان، يضيف نفس المصدر.