توفي الكاتب والأستاذ والصحفي مولود عاشور اليوم الخميس عن عمر يناهز 76 سنة، حسبما أعلنت دار القصبة للنشر.

الفقيد من مواليد 1944 بتيزي وزو، اشتغل صحفيا بجريدة المجاهد وأسبوعية ألجيري إيبدو "Algérie hebdo" و ليبرتي قبل أن ينتقل إلى العمل في مؤسسة التلفزيون الوطني وفي قطاعي الثقافة والاتصال.

وصدر للفقيد أول مجموعة قصصية سنة 1971 "الناجي" (survivant) والتي تلتها "هيليوتروب" و "آخر محصول من العنب". وفي سنة 2016 صدر له أول مؤلف ككاتب "خريف في الشمس". واشتغل مولود عاشور طويلا في ميدان النشر الأدبي مع دار القصبة.