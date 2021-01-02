احتفلت اليابانية كاني تاناكا، التي تعتبر أكبر معمرة على هذا الكوكب، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 118.

وولدت تاناكا في 2 يناير 1903. وهي تحمل لقب أكبر سكان الأرض منذ عام 2018، بحسب ما نقلته صحيفة "إن إتش كي".

وذكرت صحيفة ماينيتشي في نوفمبر من العام الماضي، أن أكبر سكان الأرض سناً ستشارك في مسيرة تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في ماي 2021.

ومن المقرر أن تنقل تاناكا الشعلة على الكرسي المتحرك لمسافة 200 متر. وتم تأجيل ألعاب طوكيو في عام 2020 بسبب الجائحة.

ومن المتوقع أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 جويلية إلى 8 أوت2021.