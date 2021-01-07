تنطلق غدا الجمعة الاحتفالات الرسمية بيناير، اليوم الأول من السنة الأمازيغية التي تجري هذا العام على وقع جائحة كورونا، من ولاية باتنة تحت رعاية المحافظة السامية للأمازيغية ببرنامج غني بالأحداث الثقافية والفنية.

ويحتفل سنويا في مختلف مناطق الجزائر بهذا العيد العريق والمشترك لكل شعوب شمال إفريقيا في الـ12 من يناير. وتنطلق رسميا الاحتفالات بيناير يوم الجمعة من عاصمة الأوراس باتنة التي تحضن هذا الحدث الذي يتواصل إلى غاية 12 يناير الجاري ببرنامج متنوع وثري يشمل حزمة من الأنشطة الثقافية من معارض و لقاءات ثقافية وندوات موضوعاتية تتمحور حول الثقافة والغة الأمازيغية.

وأكد سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، أن برنامج النشاطات المخصصة لإحياء يناير شاركت في إعدادها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي إلى جانب السلطات والجمعيات المحلية.

ويبقى الاحتفال بـ"امنزو انيناير" في نظر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية "أكثر من عيد". فهو كما قال، حدث لاستذكار ارث جماعي يحمل قيم الأجداد ذات عمق تاريخي تتمثل في التضامن والتآزر والعيش معا.