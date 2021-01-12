بمناسبة الاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية الجديدة 2971 تم، صباح اليوم الثلاثاء، تحت زغاريد النساء والتصفيقات تدشين النصب التذكاري للقائد الأمازيغي شاشناق بوسط مدينة تيزي وزو بحضور مئات من المواطنين والمواطنات رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة فرحات سعدود والأمين العام للولاية ومنتخبون آخرون بذات الهيئة، وذالك بالرغم من برودة الطقس وتساقط الأمطار.

وصرح سعدود خلال إشرافه على حفل تدشين هذا النصب التذكاري "إن انجاز النصب التذكاري للقائد الأمازيغي شاشناق هو انصاف لتاريخ الجزائر و تعزيز لدعائم الوحدة الوطنية في ظل التنوع الثقافي واللغوي الذي تزخر به البلاد".

كما أن الخطوة هذه تعتبر أيضا مناسبة لرد الاعتبار لجميع المناضلين من أجل الأمازيغية الذين كرسوا حياتهم من أجل أن تبلغ الأمازيغية المكانة التي بلغتها حاليا بتكريسها كلغة وطنية ورسمية".

يذكر أن قرار إنجاز النصب التذكاري للقائد شاشناق اتخذ من قبل المجلس الشعبي الولائي سنة 2018 ورصد له مبلغ 500 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، تم منتصف نهار اليوم الثلاثاء، بقاعة اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، الكشف عن أسماء البلديات الأربعة الفائزة بالطبعة الأولى لمسابقة نظمتها لجنة ترقية اللغة الأمازيغية للمجلس الشعبي الولائي، شاركت فيها الـ67 بلدية التي تضمها الولاية، تخص استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى إدارة المجموعة المحلية ومدى استعمالها إلى جانب اللغة العربية على لوحات الإشارات وهي: بني يني، آيت بومهدي، تيزي وزو، تيرمتين.