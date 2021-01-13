انطلقت اليوم الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبدأ الحفل الافتتاحي للبطولة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين في مصر.

ويواجه منتخب مصر اليوم فريق تشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتقام البطولة من دون جمهور كإجراء احترازي للحد من إصابات كورونا، وتمتد من 13 يناير/كانون الثاني وحتي 31 من الشهر نفسه.

كان من المقرر أن تُقام المباريات بشكل طبيعي بحضور جمهور، وبالفعل فتح باب حجز التذاكر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

لكن تقرر تنظيم البطولة وإقامة المباريات دون حضور جمهور، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة، حرصا على سلامة الفرق والأجهزة الفنية المشاركة، وعلى سلامة الجماهير أيضا.

وتؤكد أجهزة الدولة المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الفرق المشاركة وضمان نجاح البطولة.

وستقام المباريات في أربعة صالات رياضية في مصر، وهي صالة ملعب القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مدينة السادس من أكتوبر القريبة من القاهرة، وصالة ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتعد مصر الدولة الأفريقية الأولى التي تستضيف هذا المونديال، وثاني دولة غير أوروبية تنظم المسابقة بعد اليابان التي نظمتها عام 1997.

الدول العربية المشاركة

وتشارك ست دول عربية في البطولة، وهي مصر وقطر وتونس والجزائر والمغرب والبحرين.

وحتى النسخة الماضية من المسابقة، كان عدد الدول المشاركة في البطولة 24 فريقا فقط، زادت إلى 32 في النسخة الحالية للبطولة.

ووصلت مصر إلى المربع الذهبي في كأس العالم لكرة اليد في فرنسا في عام 2001، كأول دولة غير أوروبية تحقق هذا الإنجاز، واحتلت المركز الرابع على العالم في تلك المسابقة.

ولحقت تونس بمصر لتدخل المربع الذهبي في بطولة كأس العالم لليد في عام 2005 في تونس، وهو ما يجعلها ثاني دولة غير أوروبية تحقق هذا الإنجاز.

كما دخلت قطر المربع الذهبي محتلة المركز الثاني على العالم في كأس العالم 2015 الذي نظمته الدوحة بعد الهزيمة في المباراة النهائية على يد فرنسا التي حصلت على اللقب.

انسحاب منتخبا التشيك والولايات المتحدة

وقبل يوم من انطلاق البطولة، انسحب فريق جمهورية التشيك ثم فريق الولايات المتحدة الأمريكية من البطولة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريقين.

وأكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد في مصر، أن عدد الإصابات بين صفوف منتخب التشيك تجاوز 15 حالة.

ولم تمض ساعات قليلة على انسحاب منتخب التشيك، حتى أعلن الاتحاد الدولي انسحاب المنتخب الأمريكي أيضا من البطولة نظرا لاكتشاف إصابة 18 من لاعبيه بفيروس كورونا.

فرق بديلة

استدعى الاتحاد الدولي لكرة اليد منتخبي مقدونيا وسويسرا لخوض المباريات في مصر بدلا من منتخبي التشيك والولايات المتحدة.

وتشهد البطولة الدولية مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى، وهو ما يتوقع أن يتحقق على أرض الواقع حال استجابة منتخبي مقدونيا وسويسرا لاستدعاء الاتحاد الدولي لهما للمشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد قرر، عقب إعلان انسحاب منتخب التشيك، وضع خمس منتخبات احتياطية للطوارئ، يشارك بعضها أو جميعها في كأس العالم حال اعتذار أي من الفرق المشاركة، وهي منتخبات سويسرا، وهولندا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، وصربيا.