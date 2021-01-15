كشف عبد الحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكثير من الأسرار عن حياة والده، في ذكرى ميلاده الـ103.

وقال عبد الناصر خلال حواره مع جريدة "اليوم السابع"، أن "أحاديث اضطهاد الرئيس عبد الناصر للفنان محمد فوزي مجرد خزعبلات، والدولة رشحته لتلحين النشيد الوطني الجزائري".

وتابع: أن "جمال عبد الناصر دعم محمد فوزي خلال مرضه وأمر بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة"، "وتأميم شركة الفنان لأنها انطبقت عليها الشروط وكانت أم كلثوم شريكة له التي كانت قريبة من والدته قائلا: "كنا نسميها طنط سوما"، موضحا أن والده كان ينتظر الأغاني الجديدة لأم كلثوم لتعزفها والدته على البيانو وكان يردد بعض أغانيها في الصباح عندما كان يبدأ يومه.