أعدمت فرنسا نحو مليوني بطة بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور خلال 3 أشهر.

جاء ذلك وفق ما صرح به وزير الزراعة والأغذية الفرنسي جوليان دو نورموندي، مؤكدا إنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في ثماني مناطق جنوب غربي البلاد.

وقال دو نورموندي في تصريحات متلفزة إنه جرى تحديد حالات إصابة بالفيروس في 390 مزرعة تقريبا، مضيفا "هناك حل وحيد لهذه المشكلة، هو القيام بما يسمى الذبح الاحترازي للطيور، ولهذا السبب أعدمنا حتى الآن حوالي مليوني بطة".

وأكد أنه ليس هناك ما يمنع استهلاك الدجاج والبط والبيض، نظرا لأنه ليس هناك خطر لانتقال العدوى بالفيروس من الطيور إلى الإنسان، وفق قوله.

وأضاف "أكرر، أنفلونزا الطيور هذه معدية للغاية من بطة إلى بطة. إنها ليست معدية على الإطلاق للإنسان. لذا، استمر في تناول البيض والدجاج والبط. ليس هناك أي خطر على الإطلاق".

والشهر الماضي، تم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من "H5N8" و"H5N1" في ما لا يقل عن 12 دولة، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ومن بين الضحايا مئات الآلاف من البط في فرنسا بالإضافة إلى الديوك الرومية والدجاج والدجاج البياض في بولندا، أكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت فرنسا في عامي 2016 و2017 تفشيا لهذا الوباء دفعها آنذاك لإعدام ملايين الطيور.