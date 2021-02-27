فندت وزارة الثقافة والفنون، اليوم السبت، في بيان لها، ما تم تداوله عن عزمها استقدام فنانين عرب أو أجانب، مؤكدة أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية.

وأوضح البيان ، إن انشغال الوزارة، في هذا الصدد، منصبّ على مراجعة خارطة المهرجانات وإعادة ضبط التظاهرات الكبرى وفق دفتر شروط جديد، بما يُحقق الأهداف المحلية والدولية لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في بلادنا.

كما فندت الوزارة إشاعة "إقالة مدير عام" للوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى ، وأوضحت أنه: ترتب رفض اقتراح المكلف المؤقت بتسيير الوكالة، لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة للتعيين الرسمي في المنصب.

وتابع البيان ،إن المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون وبأمر من الوزيرة هي من بادرت منذ أشهر بفتح تحقيق معمّق في كافة الملفات على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى والتي تتحدد على إثرها المسؤوليات وإجراءات المتابعة.

وتؤكد وزارة الثقافة والفنون الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كل الوسائل القانونية الممكنة، لمتابعة الجهات التي تتعمد تضليل الرأي العام باِرتكاب أفعال يمكن أن تشكل جرائم القذف أو الإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من يعمل على عرقلة عملية محاربة الفساد، التي باشرتها الوزارة عبر المفتشية العامة.