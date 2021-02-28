توفي، اليوم الأحد، نجم الكرة العراقية و مدرب أولمبي المدية للسنة الرياضية 1997 / 1998 صباح عبد الجليل، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز السبعين عاما.

الخبر نشره المدرب المساعد له آنذاك، الذي يظهر في الصورة معه كمال حركابي، الذي تقدم بإسمي و نيابة عن فريق أولمبي المدية بأحر التعازي وأصــدق مشاعر المواساة، راجيا من الله سبحانه و تعالى أن يسكنه فسيح جناته ،وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …وإنا لله وإنا إليه راجعون.