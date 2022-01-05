قال وزير الثقافة في جنوب إفريقيا، ناثي مثثوا، إن مفتاح زنزانة سجن نيلسون مانديلا في جزيرة روبن تم سحبه من البيع في مزاد علني في الولايات المتحدة، وستتم إعادته إلى وطنه جنوب إفريقيا، وفق ما نقلت "بي بي سي".

وكان من المقرر بيعه في المزاد في نيويورك في الـ28 من الشهر الحالي. وقضى الرئيس السابق نيلسون مانديلا - أيقونة النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا - 18 عاماً من فترة سجنه التي امتدت 27 عاماً في سجن جزيرة روبن.

وقال وزير الثقافة إن دار المزادات وافقت على إعادة المفتاح وإيقاف بيع أشياء أخرى تخص مانديلا، بما في ذلك النسخة الأصلية للوحته "المنارة" ودراجة للتمارين الرياضية ومضرب تنس.

أما المفتاح، الذي كان يتوقع أن يجلب أكثر من مليون دولار، فقد عرضه للبيع كريستو براند، حارس السجن السابق الذي أصبح لاحقاً صديقاً للسيد مانديلا، وعرضه لجمع أموال تساعد على إنشاء حديقة تذكارية ومتحف في موقع دفن مانديلا في قرية كونو، في مقاطقة الكاب الشرقية في جنوب إفريقيا.