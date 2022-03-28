أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث، اليوم، استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود، مؤكداً أن "صفعه لمقدم الحفل كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام كان صادماً ومؤلماً وغير مبرر".

وقال سميث في بيان: "لقد خنت ثقة الأكاديمية. لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي. إنني حزين". وأضاف: "لذلك فإنني أستقيل من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وسأقبل أي عواقب أخرى يراها المجلس مناسبة".

ومن المقرر مناقشة الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية في 18 أفريل.

وقال سميث في بيانه، إن "التغيير يتطلب وقتاً وأنا ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح بتغلب العنف على العقل مرة أخرى".