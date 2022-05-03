ارتفعت قيمة المنتجات المصدرة من ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسبما علم لدى المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات بوهران.

وبلغت قيمة المواد المصدرة من هذه الولايات التي تشرف عليها المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بوهران 323.9 مليون دولار 75.7 مليون أورو مقابل 216 مليون دولار و38 مليون أورو خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفقا لما أوضحه سبوعي جيلاني.

وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في الصادرات يرجع إلى التسهيلات التي أقرتها الحكومة لصالح المنتجين والمصدرين والتحفيزات المختلفة التي قدمت لهم لتمكينهم من ولوج الأسواق الدولية إضافة إلى المنشآت التي وضعتها الدولة تحت تصرف المصدرين على مستوى المعابر الحدودية.

وذكر نفس المسؤول أن أهم المواد المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية هي الأمونياك واليوريا والإسمنت الأبيض والإسمنت الرمادي وبذور الخروب وهي المواد التي تمثل مجتمعة حوالي 89 بالمائة من حيث قيمة المواد المصدرة خلال تلك الفترة.

وأضاف سبوعي إن ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت صدرت أيضا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية كميات من الزيوت والأسماك المجمدة والمواد البلاستيكية والألواح الجبسية والورق المعاد تدويره ومواد أخرى مع العلم أنه تم توجيه الصادرات إلى عديد البلدان من مختلف القارات.