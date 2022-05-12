توفي مساء الأربعاء صحفي جريدة النصر من تبسة المتقاعد لزعر محمد الصغير بعد صراع مع مرض السرطان في مسكنه بحي جبل الجرف في تبسة الفقيد من مواليد 1946 تابع دراسته في ليبيا ليتمها في الجزائر.

وبعد عودته من ليبيا زاول دراسته في مدرسة أشبال الثورة والتحق بالمعهد العالي للصحافة ببوزريعة، واشتغل بعدها لوكالة الأنباء الجزائرية، ثم صحفيا بجريدة النصر إلى مدير مكتب النصر بتبسة إلى غاية التقاعد سنة 2000.

وعرف بكتابات محلية ووطنية وكسب ثقة سكان الجزائر العميقة بكل بلديات ولاية تبسة من خلال وفائه لنقل انشغالات السكان المتعلقة بضروريات الحياة اليومية. موقعا مقالاته باسم لزعر لزهر