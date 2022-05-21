أعلن المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية "أسمدال" فرع مجمع سوناطراك، عن إتمام عملية نقل الملكية لفائدته من طرف مديرية أملاك الدولة، للأسهم المصادرة بقرارات من العدالة، والتي كان يحوزها حداد ومجمعه "ETRHB HADDAD" في "فرتيال"، والتي تعادل 17% من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة مجمع "أسمدال" 51% من إجمالي أسهم شركة "فرتيال".

وأوضح بيان لشركة سوناطراك، أن عملية اقتناء هذه الأسهم يمكّن "مجمع أسمدال" من حيازة الأغلبية في شركة فرتيال، ما سيسمح له بمباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وكذا تطويرها لتمكينها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

وذكر البيان، إن مصنع الأمونيا والمواد الكيميائية بأرزيو، ومصنع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بعنابة، كانا مملوكين لمجمع أسمدال، حيث دخلا حيز الإنتاج على التوالي عامي 1970 و1972، وإن شركة فرتيال هي نتيجة دمج شركتي "فرتيال عنابة" و"ألزوفيرت أرزيو" سنة 2005 بعد أن تم فتح رأسمالها في السنة نفسها، حيث حاز الشريك الإسباني "مجمع فيلار مير (Grupo Villar Mir)" على 66% من أسهمها، وقام سنة 2016 بالتنازل عن 17% من حصته لصالح مجمع "ETRHB HADDAD".