تحتضن مدينة وهران خلال الأيام المقبلة ثلاثة مهرجانات فنية محلية ووطنية ودولية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئيس مصلحة النشاطات الثقافية بمديرية الثقافة والفنون للولاية.

وتتزامن المهرجانات الفنية الثلاثة، وفق نور مخيسي مع الطبعة 19 لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران خلال الفترة الممتدة من 25 جوان الجاري إلى 6 جويلية المقبل حيث قررت وزارة الثقافة والفنون تنظيمها خلال هذه الفترة دعما للأنشطة الثقافية والفنية المبرمجة لصالح الجمهور الوطني والمحلي وزوار ولاية وهران من المشاركين في التظاهرة الرياضية المتوسطية.

وقررت وزارة الثقافة والفنون في هذا الإطار، استنادا للمتحدث، نقل تنظيم مهرجانين فنيين كانا ينظمان بولاية سيدي بلعباس نحو ولاية وهران وهما المهرجان الدولي للرقص الشعبي الذي سينظم خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة فرق فنية من عدة دول والطبعة 13 للمهرجان الوطني لأغنية الراي.

وسيحتضن المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" بمدينة وهران خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 جوان الجاري، الطبعة 13 للمهرجان المحلي للأغنية الوهرانية بمشاركة عدد من وجوه الأغنية الوهرانية والطرب البدوي وحضور عدد من نجوم أغنية الراي مثل الفنان هواري بن شنات. وكانت وزارة الثقافة والفنون قد أعلنت بداية السنة الجارية عن إعداد برنامج ثقافي جواري مكثف ومتنوع خاص لمرافقة الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران بالإضافة لتنظيم مهرجانات ثقافية وفنية وتدابير خاصة لتثمين التراث الثقافي والحضاري لمدينة وهران وتسخير وتعبئة عديد الهياكل والمنشآت الثقافية لمواكبة هذا الحدث الرياضي الهام.

واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الثقافة أن "هذه التظاهرة الرياضية الهامة هي بمثابة فرصة للترويج والتعريف بالثقافة الجزائرية ومناسبة لتسليط الضوء على مدينة وهران وتاريخها وتراثها الثقافي المادي واللامادي ومساهمتها الكبيرة في إثراء ثقافة البحر الأبيض المتوسط".