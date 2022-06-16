كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن مخطط استيطاني يهدف لإقامة “حديقة وطنية” على مساحة واسعة بين القدس والبحر الميت، موضّحة أنّ هذه خطة أولية تهدف لتغيير معالم المنطقة وجعلها وجهة للمتنزهين من المستوطنين. وتبدأ الحديقة الاستيطانية من مستوطنة “كوخاف هشاحر” غربًا، وتصل إلى شرقي مستوطنة “غوش عتصيون”. وستضمّ الحديقة حوالي نصف المساحة المطلّة على البحر الميت. ولا تزال التّداعيات السياسية لهذه الخطوة غير واضحة، حيث من المتوقع أن تلقى معارضة دولية، وفق “إسرائيل اليوم”، إذ إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضع حدًّا لمبدأ حلّ الدولتين، وهو ما يتعارض مع الموقفين الأمريكي والأوروبي.



وبحسب الصحيفة، يسعى القائمون على المخطّط لتجاوز الإشكاليات السياسية والبدء بممارسات عملية على الأرض عبر تنفيذ اقتحامات يومية للمستوطنين وغيرها من النشاطات. ويشمل المخطط إنشاء شبكة مطاعم متنقلة ومجمع فندقي في الشمال الميت البحر ومركز معلومات. وعلى الرغم من أنّ هذه خطة أولية وفق تعريف القائمين عليها، إلّا أنّها ليست نظرية. وقد انتُهيَ بالفعل من الخطة الإستراتيجية، وبدأ العمل من القائمين عليها لإيجاد شركاء في التّنفيذ.