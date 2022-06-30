اعتمد مجلس النواب الإسباني يوم أمس الخميس، مشروع اقتراح يدعو إلى عودة إسبانيا إلى موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية وإعادة العلاقات الودية مع الجزائر، حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وتم التصويت على مشروع الاقتراح هذا في جلسة عامة بأغلبية 193 صوتا مقابل 110 ضد وامتناع أربعة عن التصويت.

وأبرز ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العربي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "مشروع اقتراح بشأن السياسة الخارجية لإسبانيا قدمته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب ويتضمن 15 نقطة"، مضيفا أن "النقطة الثالثة عشرة تتعلق بإعادة العلاقات بين إسبانيا والجزائر واحترام الموقف التاريخي لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ".

للتذكير في 7 أفريل الماضي، صوت البرلمان الإسباني على اقتراح يعيد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة، حيث وافق النواب الإسبان على اقتراح غير تشريعي قدمته ثلاث كتل نيابية تندد بتغيير مدريد "غير القانوني" لموقفها من النزاع في الصحراء الغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف في 27 ماي، عندما اعتمد البرلمان الإسباني قرارا يعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مع الاحترام الدقيق للشرعية الدولية وإطار قرارات الأمم المتحدة، وعبر عن رفضه لقرار مدريد الانضمام إلى خطة "الحكم الذاتي" الزائفة من المخزن في ملف الصحراء الغربية.