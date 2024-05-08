تصريح غير مسبوق لمسؤول صهيوني

في تصريح غير مسبوق، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني "دانييل هاغاري"، إن غزة "ربما تكون من أصعب ساحات القتال في العالم".

وأضاف هغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: لن نكذب على الجمهور، لأنه حتى بعد أن نتعامل مع رفح ستكون هناك مقاومة في غزة، وحماس ستتحرك شمالاً وتعمل على تجميع قوتها.

وقد أعلن الجيش الصهيوني، الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأفادت هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وكانت دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر الثلاثاء، بعد أن أعلنت حكومة النتن أن عرض الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس لا يلبي مطالبها.