Mahiaoui qui était l’invité du matin de la chaîne 1 de la radio, a insisté sur la nécessité de respecter les mesures de précaution pour freiner la propagation du virus, surtout pendant la saison estivale et les nombreuses fêtes organisées en ce moment, telles que les mariages, le retour des pèlerins de la Mecque, ainsi que les fêtes pour la réussite aux examens.

Il a, dans ce contexte, appelé à un retour aux mesures préventives, en particulier après le désengagement enregistré au niveau national et international dans d’utilisation du masque et le respect de la distanciation physique, en particulier dans les espaces clos. Il a également assuré que le sous-variant d’omicron (BA5), était moins dangereux, avec des symptômes similaires à ceux d’un rhume (fatigue, fièvre, légère toux et maux de gorge).